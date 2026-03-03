Скидки
Триллер «Частная жизнь» с Джоди Фостер вышел в онлайне

Триллер «Частная жизнь» с Джоди Фостер вышел в онлайне
Сегодня в цифре состоялся релиз триллера «Частная жизнь» с Джоди Фостер в главной роли. Картину можно посмотреть онлайн в Prime Video, Apple TV и других стримингах.

Лента расскажет историю психиатра Лилиан Штайнер, у которой внезапно умирает пациентка. Специалист уверена, что это не случайная смерть, а тщательно спланированное убийство. Лилиан берётся за собственное расследование и пытается раскрыть таинственное преступление.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Фостер («Настоящий детектив»), Даниель Отой («Приключения Реми»), Виржини Эфир («Непотопляемые») и Софи Гиймен («Любит – не любит»). Режиссёром выступила Ребекка Злотовски («Грани любви»).

