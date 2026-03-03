Скидки
Обзоры масштабной ролевой игры Crimson Desert появятся 18 марта

Обзоры масштабной ролевой игры Crimson Desert появятся 18 марта
Журналисты раскрыли, что эмбарго на публикацию обзоров Crimson Desert спадёт за сутки до релиза самой игры, то есть 18 марта. В этот день появятся рецензии, а свои финальные превью опубликуют уже завтра. Ожидается, что в них критики поделятся своим промежуточным мнением о тайтле.

Игровой локацией выступит континент Пайвел, разделённый на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.

Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров.

