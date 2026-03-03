Обзоры масштабной ролевой игры Crimson Desert появятся 18 марта
Поделиться
Журналисты раскрыли, что эмбарго на публикацию обзоров Crimson Desert спадёт за сутки до релиза самой игры, то есть 18 марта. В этот день появятся рецензии, а свои финальные превью опубликуют уже завтра. Ожидается, что в них критики поделятся своим промежуточным мнением о тайтле.
Игровой локацией выступит континент Пайвел, разделённый на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.
Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров.
Комментарии
- 3 марта 2026
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:31
-
11:06
-
10:19
-
09:17
-
09:12
-
07:36
-
07:22
-
07:16
- 2 марта 2026
-
20:51
-
20:16
-
20:13
-
19:37
-
19:05
-
18:33
-
17:54
-
17:26
-
17:15
-
16:49
-
16:19
-
16:14
-
15:53
-
15:47
-
15:35
-
15:24
-
15:14
-
15:05
-
14:51
-
14:32
-
14:14
-
14:00
-
13:45
-
13:36