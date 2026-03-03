Обзоры масштабной ролевой игры Crimson Desert появятся 18 марта

Журналисты раскрыли, что эмбарго на публикацию обзоров Crimson Desert спадёт за сутки до релиза самой игры, то есть 18 марта. В этот день появятся рецензии, а свои финальные превью опубликуют уже завтра. Ожидается, что в них критики поделятся своим промежуточным мнением о тайтле.

Игровой локацией выступит континент Пайвел, разделённый на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.

Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров.