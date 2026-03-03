Фильм «Момент» с певицей Charli XCX не выйдет в России — релиз отменили

Кинокомпания «Русский Репортаж» объявила, что фильм «Момент» не выйдет в кинотеатрах России. Премьера ленты должна была состояться 23 апреля, однако релиз в итоге не состоится по не зависящим от прокатчика причинам.

В компании поблагодарили зрителей и партнёров за их интерес и внимание к будущему проекту. Вполне возможно, что отмена проката фильма связана с недавним законом о защите традиционных ценностей в кино.

Сообщаем, что по не зависящим от нас причинам прокат фильма «Момент» на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнёрам за проявленный интерес.

«Момент» рассказывает о молодой поп-звезде, которую воплотила на экране знаменитая певица Charli XCX. Фильм повествует о её первом крупном туре, который осложняется из-за давления продюсеров и фанатов.