Сарик Андреасян показал кадры из фильма «Война и мир» с Наташей Ростовой

Российский режиссёр и продюсер Сарик Андреасян показал новые кадры из фильма «Война и мир». На них можно увидеть одну из главных героинь ленты Наташу Ростову — её роль исполнит Полина Гухман («Резервация»).

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

В будущей эпопее также сыграют Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин) и Александр Метёлкин (Николай Ростов). Съёмки картины стартовали осенью.

Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Ранее Сарик Андреасян отмечал, что это будет «большое кино, соответствующее великой книге». При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.