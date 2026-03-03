Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сарик Андреасян показал кадры из фильма «Война и мир» с Наташей Ростовой

Сарик Андреасян показал кадры из фильма «Война и мир» с Наташей Ростовой
Комментарии

Российский режиссёр и продюсер Сарик Андреасян показал новые кадры из фильма «Война и мир». На них можно увидеть одну из главных героинь ленты Наташу Ростову — её роль исполнит Полина Гухман («Резервация»).

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

Фото: соцсети Сарика Андреасяна

В будущей эпопее также сыграют Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин) и Александр Метёлкин (Николай Ростов). Съёмки картины стартовали осенью.

Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Ранее Сарик Андреасян отмечал, что это будет «большое кино, соответствующее великой книге». При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.

Материалы по теме
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android