Продажи симулятора фермера Stardew Valley превысили 50 млн копий

Продажи симулятора фермера Stardew Valley превысили 50 млн копий
Американский разработчик-одиночка Эрик Барони опубликовал новый пост в блоге игры Stardew Valley. Геймдизайнер напомнил, что 26 февраля культовому симулятору фермера исполнилось десять лет — за этот срок проект разошёлся гигантским тиражом в 50 млн копий на всех платформах.

Барони отметил, что за этот срок Stardew Valley стала одной из самых высокооценённых игр в истории Steam — 98% положительных обзоров на основе 830 тысяч отзывов. Разработчик поблагодарил геймеров за поддержку и напомнил, что всё ещё работает над большим патчем 1.7.

Когда Stardew Valley только вышла, я боялся, что она провалится. Теперь, 10 лет спустя, это одна из самых высокооценённых игр в Steam с более чем 50 миллионов копий по всему миру. Это был невероятный путь.
Конечно, это было бы невозможно без вас, игроков. Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы играете в эту игру, за то, что вы остаётесь частью сообщества, за вашу любовь к персонажам, за миллиарды собранных вами урожаев и даже за ваши крики ужаса, когда змеи набрасываются на вас в пещерах. За эти годы к игре было выпущено множество бесплатных обновлений, и даже сейчас ведётся работа над новым крупным апдейтом — патчем 1.7.

Stardew Valley вышла на ПК в 2016 году, затем игру портировали на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на iOS и Android. Сейчас Эрик Барони также работает над своим новым проектом — Haunted Chocolatier про управление кондитерским магазином.

