Стартовали съёмки финального сезона «Шершней»

Создатели сериала «Шершни» объявили, что съёмки его четвёртого и финального сезона начались. Сколько займёт производство, не разглашается.

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

Главные роли в сериале исполняют Мелани Лински и Софи Нелисс, Тони Сайпресс и Джасмин Савой Браун. Когда финал сериала стартует на Showtime, ещё не раскрывают, но об этом наверняка объявят потом и отдельно.