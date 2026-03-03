Скидки
У культового актёра Брюса Кэмпбелла диагностировали рак

Известный актёр Брюс Кэмпбелл, известный в том числе по роли Эша в «Зловещих мертвецах», рассказал, что ему диагностировали рак. Подробности о том, какой именно орган поражён, Брюс не раскрыл.

Он отметил, что его тип рака неизлечимый, однако он поддаётся лечению. Сейчас Кэмпбелл планирует полностью сосредоточиться на решении проблем со здоровьем.

Я публикую это, потому что в профессиональном плане кое-что придётся изменить. Сейчас внешность и работа в целом должны отойти на второй план, а на первый — моё здоровье.

Впрочем, к этому лету Брюс уже планирует поправиться, чтобы продолжать сниматься в проектах.

