У культового актёра Брюса Кэмпбелла диагностировали рак
Известный актёр Брюс Кэмпбелл, известный в том числе по роли Эша в «Зловещих мертвецах», рассказал, что ему диагностировали рак. Подробности о том, какой именно орган поражён, Брюс не раскрыл.
Он отметил, что его тип рака неизлечимый, однако он поддаётся лечению. Сейчас Кэмпбелл планирует полностью сосредоточиться на решении проблем со здоровьем.
Я публикую это, потому что в профессиональном плане кое-что придётся изменить. Сейчас внешность и работа в целом должны отойти на второй план, а на первый — моё здоровье.
Впрочем, к этому лету Брюс уже планирует поправиться, чтобы продолжать сниматься в проектах.
