Начались съёмки второго сезона сериала «Чужой: Земля»

В начале марта началось полноценное производство второго сезона сериала «Чужой: Земля». Об этом сообщила продюсер Дана Гонсалес, которая работает над проектом. Съёмки стартовали в Великобритании и продлятся несколько месяцев.

Шоураннером второго сезона вновь выступит Ной Хоули, создатель «Фарго» и «Легиона». К главным ролям должны вернуться основные актёры шоу: Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер.

Действие сериала разворачивается на Земле в 2120 году, за два года до событий оригинального фильма. Первый сезон шоу вышел прошлой осенью и собрал противоречивые отзывы зрителей — финальный эпизод получил скромные 6,2 балла от аудитории за скомканный сюжет, несвязность и отсутствие харизматичных персонажей.