Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны самые популярные игры для читеров — в топе Call of Duty и Rocket League

Стали известны самые популярные игры для читеров — в топе Call of Duty и Rocket League
Комментарии

Компания Surfshark поделилась статистикой о читах для популярных сетевых видеоигр. Авторы опубликовали график поиска софта для нечестной игры в сервисах для различных проектов на 1000 человек.

Так, в топе оказалась Call of Duty — чаще всего игроки ищут читы именно для шутера от Activision. На второй строчке внезапно очутилась футбольная аркада Rocket League, замкнула тройку Rainbow Six Siege от Ubisoft.

Фото: Surfshark

В десятку также вошли Marvel Rivals, PUBG: Battlegrounds, Dota 2, Fortnite и Counter-Strike 2. Интересно, что меньше всего читов ищут для Overwatch и League of Legends, которые остаются крайне популярны в Азии и США.

Материалы по теме
Мы уже сыграли в «Ил-2: Корея». Это хардкор, который зацепит даже новичков
Эксклюзив
Мы уже сыграли в «Ил-2: Корея». Это хардкор, который зацепит даже новичков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android