Стали известны самые популярные игры для читеров — в топе Call of Duty и Rocket League

Компания Surfshark поделилась статистикой о читах для популярных сетевых видеоигр. Авторы опубликовали график поиска софта для нечестной игры в сервисах для различных проектов на 1000 человек.

Так, в топе оказалась Call of Duty — чаще всего игроки ищут читы именно для шутера от Activision. На второй строчке внезапно очутилась футбольная аркада Rocket League, замкнула тройку Rainbow Six Siege от Ubisoft.

Фото: Surfshark

В десятку также вошли Marvel Rivals, PUBG: Battlegrounds, Dota 2, Fortnite и Counter-Strike 2. Интересно, что меньше всего читов ищут для Overwatch и League of Legends, которые остаются крайне популярны в Азии и США.