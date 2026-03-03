Скидки
FISSURE отменила три турнира по Counter-Strike 2

FISSURE отменила три турнира по Counter-Strike 2
Турнирный оператор FISSURE объявил об отмене трёх турниров по Counter-Strike 2. FISSURE Playground 3, запланированный на 20-26 апреля в Шэньчжэне, отменён из-за конфликта в календаре.

Причина — пересечение с крупным турниром в Южной Америке: дорога до Шэньчжэня занимает более 36 часов, а разница в часовых поясах делает полноценное участие невозможным. Помимо этого, FISSURE отменила два летних турнира, ранее намеченных на 13-19 июля 2026 года и 12-19 июля 2027 года. По словам организаторов, опыт первого Playground показал, что проведение соревнований в период player break не позволяет обеспечить достаточный уровень конкуренции.

Все остальные турниры FISSURE состоятся в соответствии с ранее объявленным расписанием. Подробности будут представлены в последующих анонсах.

FISSURE провела два турнира серии Playground в 2025 году. Победителем первого, прошедшего в июле, стала TYLOO, второго в сентябре — FURIA.

