Стали известны цены на iPhone 17E в России

2 марта компания Apple представила iPhone 17E — бюджетный смартфон в актуальной линейке. Устройство выпустят в двух версиях: на 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.

Тем временем российские ритейлеры уже назвали цену на модель в России. Базовую версию можно будет приобрести за 64 999 рублей, а устройство на 512 ГБ обойдётся в 89 999 рублей.

Цены на iPhone 17E в России

iPhone 17E (256 ГБ) — 64 999 рублей.

— 64 999 рублей. iPhone 17E (512 ГБ) — 84 999 рублей.

iPhone 17E получил 6,1-дюймовый OLED-экран с процессором A19 с поддержкой функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. В Apple называют новинку полноценным современным iPhone, который рассчитан на целый день работы без подзарядки.