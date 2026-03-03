Скидки
Стали известны цены на iPhone 17E в России

Стали известны цены на iPhone 17E в России
2 марта компания Apple представила iPhone 17E — бюджетный смартфон в актуальной линейке. Устройство выпустят в двух версиях: на 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.

Тем временем российские ритейлеры уже назвали цену на модель в России. Базовую версию можно будет приобрести за 64 999 рублей, а устройство на 512 ГБ обойдётся в 89 999 рублей.

Цены на iPhone 17E в России

  • iPhone 17E (256 ГБ) — 64 999 рублей.
  • iPhone 17E (512 ГБ) — 84 999 рублей.

iPhone 17E получил 6,1-дюймовый OLED-экран с процессором A19 с поддержкой функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. В Apple называют новинку полноценным современным iPhone, который рассчитан на целый день работы без подзарядки.

