FUT прошла в следующую стадию ESL Pro League Season 23 в Counter-Strike 2

FUT Esports завершила первую стадию ESL Pro League Season 23 без поражений. В последнем матче команда обыграла Astralis со счётом 2:0 — 13:3 на Overpass и 13:11 на Mirage.

На Overpass FUT уверенно провела сторону CT, выиграв пистолетный раунд второй половины и не дав Astralis зацепиться в матче. На Mirage европейский коллектив вёл 6:1, однако соперник выиграл восемь раундов кряду и вышел вперёд. FUT восстановила контроль на стороне защиты за счёт грамотных ретейков и дожала карту 13:11. Лучшим игроком матча стал Аулон Krabeni Фазлия с K/D 43-25 и рейтингом 1,69.

Вторая стадия ESL Pro League Season 23 стартует 6 марта. Туда напрямую попали восемь команд, в том числе FURIA, MOUZ, Team Spirit и NAVI. К ним присоединятся восемь лучших команд первой стадии, включая FUT.