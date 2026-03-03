Вышел трейлер фильма по аниме «Дни Сакамото» с живыми актёрами

Создатели полнометражного фильма «Дни Сакамото» представили полноценный трейлер проекта. Экранизация манги Юто Судзуки и одноименного аниме-сериала в формате фильма с живыми актёрами выйдет в Японии 29 апреля.

Роль главного героя исполняет Рэн Мэгуро, певец и участник группы Snow Man.

Сюжет «Дней Сакамото» рассказывает о бывшем киллере, который отошёл от дел ради мирной жизни с женой и детьми. Набравший вес герой явно забыл о прошлом, но оно настигает его — киллеру приходится возвращаться к реальности.

Первый сезон аниме-адаптации вышел на Netflix в январе 2025 года и стал одним из самых успешных тайтлов платформы. В декабре «Дни Сакамото» продлили на второй сезон.