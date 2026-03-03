Скидки
Нейросети не дают людям приобрести оперативную память — ИИ скупает всё сам

Нейросети не дают людям приобрести оперативную память — ИИ скупает всё сам
ИИ-боты обращаются в интернет-магазины с модулями оперативной памяти DDR5 в шесть раз чаще, чем реальные люди. Об этом пишет Tech Radar со ссылкой на исследование Galileo.

В рамках одной компании зафиксировано более 10 млн запросов от нейросетей — за час ИИ обращается к страницам по продаже около 50 тысяч раз. Мониторинг ведётся круглосуточно, и из-за автоматических покупок ИИ настоящие люди просто не успевают купить оперативную память.

Изначально дефицит памяти вызван развитием искусственного интеллекта. В конце 2025 года компании стали массово скупать носители и ускорители для работы с нейросетями, из-за чего цены выросли в несколько раз.

Производители электроники массово обанкротятся из-за кризиса памяти — CEO Phison
