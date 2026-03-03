Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Бедных-несчастных» и «Бугонии» Йоргос Лантимос возьмёт паузу от кино ради фото

Режиссёр «Бедных-несчастных» и «Бугонии» Йоргос Лантимос возьмёт паузу от кино ради фото
Комментарии

52-летний греческий режиссёр Йоргос Лантимос временно откажется от новых работ в кино. Об этом пишет The New York Times.

Постановщик рассказал, что после трёх больших фильмов подряд («Бедные-несчастные», «Виды доброты» и «Бугония» вышли в 2023-2025 годах) он устал и теперь хочет сосредоточиться на фотографии. Сейчас он открывает выставку своих работ в Афинах.

Лантимос давно увлекается фотографией и даже брал камеру на съёмки фильмов в 2000-х, чтобы сделать кадры для промо. И хотя сейчас в крупных проектах есть профессиональные фотографы, он продолжает коллекционировать винтажные камеры и иногда сам проявляет снимки: например, на съёмках «Бедных-несчастных» в Будапеште.

Материалы по теме
Чёрная комедия «Бугония» с Эммой Стоун вышла в онлайне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android