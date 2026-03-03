Скидки
DOOM запустили на человеческих мозговых клетках

Австралийский стартап Cortical Labs научил компьютер на базе клеток человеческого мозга играть в культовый шутер DOOM.

Компания работает с 2022 года и ранее уже показывала, как нейроны способны управлять игрой Pong. Теперь учёные пошли дальше — биокомпьютер обучили игре в DOOM, используя язык программирования Python.

Видео доступно на YouTube-канале conticollabs-yt. Права на видео принадлежат Cortical Labs.

DOOM часто используют как показатель того, что устройство или площадку можно использовать для игр. Так, за последний год культовый шутер запускали на мультиварке, «серёжке», газонокосилке и «кишечной палочке».

