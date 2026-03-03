В марте в Game Pass добавят Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2 и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине марта 2026 года.
Главными хитами в этот раз стали Kingdom Come: Deliverance 2, знаменитая Cyberpunk 2077, гоночный симулятор EA Sports F1 25 и приключение Planet of Lana 2: Children of the Leaf.
Какие игры добавят в Game Pass в марте 2026 года
- Final Fantasy 3 (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 3 марта
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 3 марта
- to a T (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 4 марта
- EA Sports F1 25 (Premium, PC Game Pass) — 5 марта
- Planet of Lana 2: Children of the Leaf (Premium, PC Game Pass) — 5 марта
- Construction Simulator (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 10 марта
- Cyberpunk 2077 (Ultimate, Premium) — 10 марта
- Hollow Knight: Silksong (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 12 марта
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 12 марта.
Уже 15 марта из Game Pass также пропадут:
- Bratz Rhythm & Style
- Enter the Gungeon
- F1 23
- He is Coming
- Lightyear Frontier )
- Mythwrecked: Ambrosia Island.
