В марте в Game Pass добавят Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2 и другие игры

Игры в Game Pass (Геймпасс) марте 2026: Киберпанк 2077, Ф1 25, Плэнет оф Лана 2, Кингдом Кам 2 и другие

Комментарии

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине марта 2026 года.

Главными хитами в этот раз стали Kingdom Come: Deliverance 2, знаменитая Cyberpunk 2077, гоночный симулятор EA Sports F1 25 и приключение Planet of Lana 2: Children of the Leaf.

Какие игры добавят в Game Pass в марте 2026 года

  • Final Fantasy 3 (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 3 марта
  • Kingdom Come: Deliverance 2 (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 3 марта
  • to a T (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 4 марта
  • EA Sports F1 25 (Premium, PC Game Pass) — 5 марта
  • Planet of Lana 2: Children of the Leaf (Premium, PC Game Pass) — 5 марта
  • Construction Simulator (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 10 марта
  • Cyberpunk 2077 (Ultimate, Premium) — 10 марта
  • Hollow Knight: Silksong (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 12 марта
  • DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 12 марта.

Фото: Microsoft

Уже 15 марта из Game Pass также пропадут:

  • Bratz Rhythm & Style
  • Enter the Gungeon
  • F1 23
  • He is Coming
  • Lightyear Frontier )
  • Mythwrecked: Ambrosia Island.
В феврале-марте в Game Pass добавят «Ведьмака 3», Kingdom Come Deliverance 2 и другие игры
