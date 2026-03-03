Скидки
Resident Evil 9 Requiem стал самой успешной платной игрой в Steam за неделю

Новая игра Resident Evil 9: Requiem возглавила чарт продаж Steam за период с 24 февраля по 3 марта. Несмотря на то что релиз хоррора Capcom вышел только 27 февраля, новинка успела обогнать ARC Raiders и Baldur's Gate 3.

В топ-5 также попал шутер Marathon: предзаказы новой игры от авторов Destiny оказались выше Kingdom Come: Deliverance 2 и лидера прошлой недели Mewgenics.

Чарт продаж Steam с 24 февраля по 3 марта 2026 года

  1. Resident Evil Requiem
  2. ARC Raiders
  3. Baldur's Gate 3
  4. ARK: Survival Ascended
  5. Marathon (предзаказ)
  6. Kingdom Come: Deliverance 2
  7. Mewgenics
  8. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  9. Helldivers 2
  10. Super Battle Golf
