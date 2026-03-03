Resident Evil 9 Requiem стал самой успешной платной игрой в Steam за неделю
Новая игра Resident Evil 9: Requiem возглавила чарт продаж Steam за период с 24 февраля по 3 марта. Несмотря на то что релиз хоррора Capcom вышел только 27 февраля, новинка успела обогнать ARC Raiders и Baldur's Gate 3.
В топ-5 также попал шутер Marathon: предзаказы новой игры от авторов Destiny оказались выше Kingdom Come: Deliverance 2 и лидера прошлой недели Mewgenics.
Чарт продаж Steam с 24 февраля по 3 марта 2026 года
- Resident Evil Requiem
- ARC Raiders
- Baldur's Gate 3
- ARK: Survival Ascended
- Marathon (предзаказ)
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Mewgenics
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Helldivers 2
- Super Battle Golf
