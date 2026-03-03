Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский бренд косметики открыл женскую команду по Mobile Legends: Bang Bang

Российский бренд косметики открыл женскую команду по Mobile Legends: Bang Bang
Комментарии

Популярный бренд косметики «Гельтек» сообщил о подписании женской профессиональной команды по Mobile Legends: Bang Bang.

Коллектив под тегом Geltek Cyber Team будет выступать в главной российской серии турниров Lady MVP.

«Гельтек» много лет поддерживает девушек в стремлении быть сильными и уверенными. Киберспорт — ещё одна территория, где это особенно важно. Нам предстоит большая работа: регулярные тренировки, аналитика матчей и подготовка к турнирам. Наша цель — выйти на международную арену и там закрепиться.

Команда планирует побороться за выход на женский чемпионат мира MLBB Women's Invitational 2026 — соревнования пройдут в июле в Эр-Рияде, призовой фонд составит $ 500 тыс.

Материалы по теме
TenZ может вернуться на про-сцену Valorant — инсайдеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android