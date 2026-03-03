Российский бренд косметики открыл женскую команду по Mobile Legends: Bang Bang

Популярный бренд косметики «Гельтек» сообщил о подписании женской профессиональной команды по Mobile Legends: Bang Bang.

Коллектив под тегом Geltek Cyber Team будет выступать в главной российской серии турниров Lady MVP.

«Гельтек» много лет поддерживает девушек в стремлении быть сильными и уверенными. Киберспорт — ещё одна территория, где это особенно важно. Нам предстоит большая работа: регулярные тренировки, аналитика матчей и подготовка к турнирам. Наша цель — выйти на международную арену и там закрепиться.

Команда планирует побороться за выход на женский чемпионат мира MLBB Women's Invitational 2026 — соревнования пройдут в июле в Эр-Рияде, призовой фонд составит $ 500 тыс.