Вышел трейлер сериала «Миниатюрная жена» со звездой «Гордости и предубеждения»

Вышел трейлер сериала «Миниатюрная жена» со звездой «Гордости и предубеждения»
Онлайн-кинотеатр Peacock представил трейлер сериала «Миниатюрная жена» в жанре романтической комедии. Главные роли исполнят Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Клиника») и Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение», «Наследники»).

По сюжету биолог-изобретатель случайно уменьшает свою жену и теперь должен быстро найти способ вернуть ей прежний размер. Ситуацию осложняют непростые отношения пары, которым предстоит пройти проверку.

Видео доступно на YouTube-канале Peacock Original. Права на видео принадлежат Peacock.

Сериал выйдет на Peacock в четверг, 9 апреля — все 10 эпизодов будут доступны сразу после релиза.

