Legacy вышла во вторую стадию ESL Pro League Season 23 после победы над PARIVISION

Legacy вышла во вторую стадию ESL Pro League Season 23 после победы над PARIVISION
Legacy обыграла PARIVISION со счётом 2:0 — 13:11 на Inferno и 13:10 на Dust2 — и завершила первую стадию ESL Pro League Season 23 без поражений.

На Inferno PARIVISION хорошо начала сторону Т, однако на второй половине не смогла совладать с Бруно latto Ребелатто и агрессивной игрой Андрея arT Пиовезана. На Dust2 российский состав снова вёл 8:4 после первой половины, но серия нехарактерных ошибок не позволила им удержать преимущество. Legacy дожала обе карты и обеспечила себе выход в следующий этап.

Это дебютный сезон arT в составе Legacy — в феврале он занял место IGL вместо LUX. PARIVISION выбывает в пул команд с результатом 2-1 и продолжит борьбу за выход во вторую стадию.

