Apple представила процессоры M5 Pro и M5 Max для нового MacBook Pro

Apple представила процессоры M5 Pro и M5 Max для нового MacBook Pro
Компания Apple официально представила процессоры M5 Pro и M5 Max. Новые чипы на 18 ядер с новой архитектурой будут использоваться в новом MacBook Pro.

Конфигурация процессора включает шесть «суперъядер» и 12 новых высокопроизводительных ядер, которые были оптимизированы для обеспечения более энергоэффективной многопоточной производительности. Суперъядрами Apple называет те, что ранее использовались в 14-дюймовом MacBook Pro, iPad Pro и Apple Vision Pro.

По словам производителя, M5 Pro будет на 20% эффективнее, чем M4 Pro. В то же время M5 Max идеально подойдёт 3D-аниматорам, разработчикам приложений и инструментов ИИ.

