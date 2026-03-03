Звезда «Зелёного Слоника» Епифанцев рассказал, как побеждать в Dota 2 с плохой командой

Актёр Владимир Епифанцев ответил на вопрос одного из поклонников о том, как побеждать в Dota 2 с плохими тиммейтами.

По мнению актёра, проблема кроется не в тиммейтах, а в нежелании играть на команду: сильный игрок сам лишает союзников возможности проявить себя, когда тянет всё на себя.

Ты спросил, как побеждать в Доте, если в команде [слабые игроки]. [Слабыми] сделал их ты. Тем, что ты очень классно играешь. Тем, что ты вообще не помогаешь им, не жертвуешь чем-то, чтобы воспитать в них таких же классных игроков. Ты играешь сам по себе. Не даёшь им возможности себя проявить. Ты бросил их, чтобы возвеличивать себя. Вот смотришь, бежишь впереди всех, да, там всех перебил, перестрелял, а они там плетутся. Ты говоришь: «*****, *****, мы же в команде». Они ведь в команде, но быть в команде — это не значит быть впереди, быстрее всех бежать, а это значит помогать всем остальным, быть с ними в связи, равномерно распределить свои силы на всех участников команды, а не тянуть на себя всё одеяло возможностей и жизней, делиться своими способностями. Вот чего тебе не хватает. Для тебя Дота и [плохие игроки] вокруг — это лишь *** [возвышение] своей самооценки.