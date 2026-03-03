Скидки
Warner Bros работает над фильмом «Игра престолов» вместе с шоураннером «Карточного домика»

Киностудия Warner Bros. начала работу по созданию полнометражного фильма по мотивам известного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Wrap.

Сценарий к новой адаптации романов Джорджа Мартина может написать Бо Уиллимон, работавший над сюжетом сериалов «Андор» и «Карточный домик». Других подробностей о проекте пока нет.

Сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год и стал одним из самых успешных онлайн-проектов киноиндустрии. Сейчас по вселенной выходит новое шоу «Рыцарь Семи Королевств», стремительно набирающий популярность, а ещё несколько сериалов находятся в разработке HBO.

