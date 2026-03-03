Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Cетевой шутер Highguard от авторов Apex Legends закроют уже 12 марта

Cетевой шутер Highguard от авторов Apex Legends закроют уже 12 марта
Комментарии

Студия Wildlight Entertainment объявила о закрытии Highguard — сетевого шутера с элементами MOBA. Серверы проекта отключат уже 12 марта, спустя 45 дней после запуска на ПК и консолях.

В своём обращении разработчики заявили, что новинке не удалось привлечь достаточное число игроков к бесплатному проекту. Авторы поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что шутер опробовали более 2 млн человек.

С момента запуска более 2 миллионов игроков вошли в мир Highguard. Вы делились отзывами, создавали контент, и многие верили в то, что мы строим. За это мы вам глубоко благодарны. Несмотря на страсть и упорный труд нашей команды, нам не удалось создать устойчивую базу игроков для долгосрочной поддержки игры. Серверы игры будут работать до 12 марта. Надеемся, что вы присоединитесь к нам, чтобы поддержать и провести последние отличные матчи, пока это ещё возможно.

Highguard — это командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Для этого им необходимо прорваться на базу противника и захватить её под свой контроль.

Сразу после релиза игра столкнулась с обилием критики из-за невыразительных персонажей, технических проблем и скучного геймплея. Сперва в студии Wildlight планировали продолжить поддерживать игру, однако показатели Highguard оказались недостаточными для дальнейшего развития шутера.

Материалы по теме
«Не понимаю, зачем в это играть»: геймеры громят шутер Highguard от авторов Apex Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android