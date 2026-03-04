Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Масштабную ролевую игру Crimson Desert добавили в список желаемого 3 млн человек

Масштабную ролевую игру Crimson Desert добавили в список желаемого 3 млн человек
Комментарии

Разработчики машстабной ролевой игры Crimson Desert из Pearl Abyss объявили, что тайтл добавили в список желаемого 3 млн человек. Авторы поблагодарили игроков и сопроводили объявление артом.

Поздравительный арт

Фото: Pearl Abyss

События проекта развернутся на континенте Пайвел, разделённый на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.

Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров. Обзоры тайтла появятся 19 марта, а сегодня должны опубликовать его большие превью.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android