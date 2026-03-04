Масштабную ролевую игру Crimson Desert добавили в список желаемого 3 млн человек

Разработчики машстабной ролевой игры Crimson Desert из Pearl Abyss объявили, что тайтл добавили в список желаемого 3 млн человек. Авторы поблагодарили игроков и сопроводили объявление артом.

Поздравительный арт

Фото: Pearl Abyss

События проекта развернутся на континенте Пайвел, разделённый на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.

Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров. Обзоры тайтла появятся 19 марта, а сегодня должны опубликовать его большие превью.