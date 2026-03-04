Скидки
Resident Evil Requiem может получить дополнение про Леона — инсайдер

Инсайдер Dusk Golem, который известен не самыми достоверными инсайдами, рассказал, что для Resident Evil Requiem готовят большое дополнение, главным героем которого выступит Леон.

События DLC якобы развернутся в новой части разрушенного Раккун-Сити, которая раньше была недоступна для исследоавния. Также инсайдер сообщил, что часть событий могут развернуться в особняке Спенсера, который был главным местом действие первой Resident Evil.

Впрочем, действительно ли для Requiem готовят расширение, узнаем в ближайшем будущем, когда Capcom расскажет о планах. Новая Resident Evil доступна на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

