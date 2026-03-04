«Супер Марио: Галактическое кино» будет идти 1 час 38 минут
Раскрыт финальный хронометраж мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Если верить данным киносетей, длительность картины составит 1 час 38 минут. Это на шесть минут больше, чем первая часть, которая шла 1 час 32 минуты.
Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.
К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт, Джек Блэк и Аня Тейлор-Джой. Премьера продолжения анимационной картины про братьев-водопроводчиков состоится 1 апреля.
