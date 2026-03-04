Скидки
Вышел большой релизный трейлер шутера Marathon от авторов Destiny

Комментарии

Bungie опубликовала релизный трейлер Marathon, но это не просто ролик, а большой дорогой синематик с сюжетом и игровыми персонажами.

Релизный синематик Marathon

Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. Цель — отправляться на вылазки, собирать ресурсы и улучшать своих Бегунов.

Экстракшен-шутер выйдет 5 марта на PS5, Xbox Series и ПК.

Новости. Чемп.Play
