Вышел большой релизный трейлер шутера Marathon от авторов Destiny
Bungie опубликовала релизный трейлер Marathon, но это не просто ролик, а большой дорогой синематик с сюжетом и игровыми персонажами.
Релизный синематик Marathon
Видео доступно на YouTube-канале Marathon. Права на видео принадлежат Bungie.
События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. Цель — отправляться на вылазки, собирать ресурсы и улучшать своих Бегунов.
Экстракшен-шутер выйдет 5 марта на PS5, Xbox Series и ПК.
Комментарии
