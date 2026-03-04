Скидки
Сценарий четвёртого сезона «Орвилла» уже готов

Сценарий четвёртого сезона «Орвилла» уже готов
Сет Макфарлейн, создатель сериала «Орвилл», а также один из его актёров, заявил, что сценарий четвёртого сезона картины уже готов. Сюжет для всех 10 эпизодов завершён.

По словам Сета, сейчас вопрос лишь в том, когда найдётся время, чтобы снять продолжение сериала, поскольку у Макфарлейна загруженный график.

Скажу вам честно: сценарий четвертого сезона уже готов. Вопрос только в том, когда у нас будет время его снять.

Действие «Орвилла» рассказывает про подвиги экипажа американского космического корабля «Орвилл» с капитаном Макфарлейном. Третий сезон проекта вышел почти четыре года назад, летом 2022-го.

