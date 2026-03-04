Четвёртый сезон мультсериала «Легенды о Vox Machina» стартует 3 июня

Amazon объявила, что четвёртый сезон мультсериала «Легенды о Vox Machina» начнёт выходить 3 июня на Prime Video. В день старта выпустят сразу три эпизода.

Проект — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, созданный Metapigeon, Titmouse, Inc. и Amazon MGM Studios. Премьера состоялась на Amazon Prime Video 28 января 2022 года. Мультсериал основан на первой кампании веб-сериала Dungeons & DragonsCritical Role. В озвучке приняли участие Лора Бэйли, Талиесин Джаффе, Эшли Джонсон, Мэттью Мерсер, Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригель и другие.

«Легенда о Vox Machina» получит и пятый сезон, но его дату выхода пока не говорят.