Продажи Resident Evil Requiem превысили 5 млн копий

Capcom объявила, что тираж Resident Evil Requiem перевалил за 5 млн копий. На это достижение игре потребовалось всего пять дней с момента релиза.

Явный успех! Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что будут и дальшей трудиться во благо своей аудитории.

В Resident Evil Requiem два играбельных героя: Грейс Эшкрофт и Леон Кеннеди. Геймплей за первую вдохновлён оригинальной Resident Evil, в нём сделан акцент на хорроре и суровом выживании с минимумом ресурсов. Игровой процесс за Леона же представляет собой концентрированный экшен с обилием патронов и других припасов.

Новая часть серии доступна на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.

