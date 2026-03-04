Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Marvel Rivals пройдут ивенты по всем «Мстителям», включая «Судный день»

В Marvel Rivals пройдут ивенты по всем «Мстителям», включая «Судный день»
Комментарии

NetEase сообщила, что в Marvel Rivals пройдёт серия ивентов по киновселенной Marvel, в том числе по проекту «Мстители: Судный день», его выпустят 17 декабря в кинотеатрах всего мира.

Кроссовер начнётся в апреле с первых «Мстителей», затем продолжится в июне «Эрой Альтрона», потом, в августе, пройдёт коллаборация с «Войной бесконечности». Закончатся коллаборации «Финалом» (в октябре) и «Судным днём» (в декабре).

Фото: NetEase

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Игра представляет собой супергеройский экшен, в котором две команды по шесть человек противостоят друг другу в различных мультиплеерных режимах.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android