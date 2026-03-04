В Marvel Rivals пройдут ивенты по всем «Мстителям», включая «Судный день»

NetEase сообщила, что в Marvel Rivals пройдёт серия ивентов по киновселенной Marvel, в том числе по проекту «Мстители: Судный день», его выпустят 17 декабря в кинотеатрах всего мира.

Кроссовер начнётся в апреле с первых «Мстителей», затем продолжится в июне «Эрой Альтрона», потом, в августе, пройдёт коллаборация с «Войной бесконечности». Закончатся коллаборации «Финалом» (в октябре) и «Судным днём» (в декабре).

Фото: NetEase

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Игра представляет собой супергеройский экшен, в котором две команды по шесть человек противостоят друг другу в различных мультиплеерных режимах.