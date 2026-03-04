Суд оштрафовал разработчиков Escape from Tarkov на 2 млн рублей

По данным ТАСС, cуд в Москве оштрафовал Battlestate Games (разработчики Escape from Tarkov) на 2 млн рублей. Более того, известна и причина такого штрафа.

Отмечается, что такую сумму взыскали со студии из-за нарушения закона в области персональных данных.

Невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения персональных данных граждан РФ.

Battlestate Games пока никак не комментировала произошедшую ситуацию со штрафом. Планирует ли студия вообще это делать, пока остаётся непонятным.