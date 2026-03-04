Скидки
Вышел сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи

Сегодня на Amazon Prime Video вышел сериал «Молодой Шерлок». Для просмотра доступны все восемь серий сразу. Шоу решили не растягивать и выпустить целиком.

Проект представляет собой экранизацию книг Энди Лэйн. Сериал рассказывает о молодости легендарного детектива и показывает первые расследования неопытного героя в Лондоне. Ещё юный Шерлок поступает в Оксфордский университет и знакомится с Джеймсом Мориарти, своим будущим заклятым врагом.

Одним из авторов проекта выступил культовый постановщик Гай Ричи, создатель «Большого куша» и «Джентльменов». Роль молодого Шерлока Холмса сыграл Хиро Файнс Тиффин. Образ брата главного героя Майкрофта Холмса примерил на себя Макс Айронс, а Мориарти воплотил Донал Финн.

Трейлер «Молодого Шерлока»

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

