Вышел тизер триллера «Пропасть» с Марком Эйдельштейном — премьера 28 мая

Комментарии

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный тизер фильма «Пропасть». Триллер с Марком Эйдельштейном выйдет в кинотеатрах России 28 мая.

Видео доступно во VK-канале Каро. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет ленты расскажет о счастливых молодожёнах Даше и Саше, которые отправляются в большое свадебное путешествие. Но судьба вносит свои коррективы — во время прыжка с парашютом пилотом оказывается Артём – бывший Даши. Когда самолёт терпит крушение, все трое прыгают без подготовки. Герои чудом остаются в живых, но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров.

Главные роли в ленте сыграли Тина Стойилкович («Оффлайн»), Марк Эйдельштейн («Анора») и Степан Белозёров («Лёд 3»). Режиссёром выступил Алексей Ионов.

