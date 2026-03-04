Стартовал сериал «Охота» от Apple — ранее картину отменили из-за плагиата

4 марта состоялась премьера сериала «Охота» — нового оригинального проекта Apple. Лента запустилась с дебютного эпизода в онлайн-кинотеатре Apple TV после скандала с плагиатом. В первый сезон проекта войдёт пять эпизодов.

Премьера картины должна была состояться 3 декабря 2025 года, однако авторов обвинили в плагиате. Сообщалось, что создатели сериала использовали сюжет романа Shoot («Стрельба») Дугласа Фэрбэрна, который в 1976 году получил экранизацию. После этого компания Gaumont урегулировала правовые отношения, теперь проект официально считается адаптацией произведения.

«Охота» рассказывает историю друзей, которые отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают. Позже герои выясняют, что за ними начинают охоту.