Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Охота» от Apple — ранее картину отменили из-за плагиата

Стартовал сериал «Охота» от Apple — ранее картину отменили из-за плагиата
Комментарии

4 марта состоялась премьера сериала «Охота» — нового оригинального проекта Apple. Лента запустилась с дебютного эпизода в онлайн-кинотеатре Apple TV после скандала с плагиатом. В первый сезон проекта войдёт пять эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Премьера картины должна была состояться 3 декабря 2025 года, однако авторов обвинили в плагиате. Сообщалось, что создатели сериала использовали сюжет романа Shoot («Стрельба») Дугласа Фэрбэрна, который в 1976 году получил экранизацию. После этого компания Gaumont урегулировала правовые отношения, теперь проект официально считается адаптацией произведения.

«Охота» рассказывает историю друзей, которые отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают. Позже герои выясняют, что за ними начинают охоту.

Материалы по теме
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android