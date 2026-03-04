Бюджет фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом превысил $ 200 млн

Издание Puck News опубликовало материал, посвящённый фильму «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света»). Лента расскажет историю учителя Райланда Грейса (Райан Гослинг), который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

По данным журналистов, будущая лента Фила Лорда и Кристофера Миллера стала одним из самых дорогих фильмов в истории Amazon. Компания Джеффа Безоса вложила в проект около $ 200 млн — это сумма уже после выплаты различных налоговых льгот.