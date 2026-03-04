Скидки
Фильм Невеста (2026) — когда выйдет в России, дата выхода в кинотеатрах РФ

Фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом про Франкенштейна выйдет в России 12 марта
Комментарии

5 марта состоялась ранняя премьера фильма «Невеста!» — ремейка «Невесты Франкенштейна» 1935 года. Картина не доберётся до России официально из-за ухода студии Paramount Pictures, однако отечественные кинотеатры уже анонсировали дату показа ленты в стране.

Так, фильм доберётся до России уже 12 марта — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. Некоторые киносети начнут показы в субботу, 14-го числа.

«Невеста!» — ремейк «Невесты Франкенштейна», который расскажет про монстра Франкенштейна. Он вместе с доктором отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности. Главные роли в ленте сыграли Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь») и Джесси Бакли («Гамнет»)

