Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон «Бриджертонов» возглавил чарты Netflix

Четвёртый сезон «Бриджертонов» возглавил чарты Netflix
Комментарии

26 февраля на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера второй половины четвёртого сезона сериала «Бриджертоны». Спустя неделю количество просмотров продолжения популярного проекта достигло более 28 млн.

Таким образом, четвёртый сезон картины стал самым популярным в онлайн-кинотеатре за прошедшие семь дней. Второе место занимает третий сезон шпионского сериала «Ночной агент», просмотры которого достигли 9,9 млн.

Фото: Netflix

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи и их попытках найти настоящую любовь. Продолжение посвятили второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт и его возлюбленной Софи. Проект уже продлили на пятый и шестой сезоны.

О другом популярном проекте:
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android