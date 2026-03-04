Расписание четвёртого дня первой стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Сегодня, 4 марта, продолжается турнир ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждут шесть матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группах и дальнейшую судьбу участников турнира.
Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на среду, 4 марта
Корзина 2-1:
- 15:30. PARIVISION (Россия) — Monte (Европа);
- 15:30. 3DMAX (Европа) — Astralis (Швеция);
- 20:30. G2 Esports (Европа) — paiN Gaming (Бразилия).
Корзина 1-2:
- 18:00. HEROIC (Европа) — Passion UA (Европа);
- 18:00. Ninjas in Pyjamas (Европа) — Gaimin Gladiators (Бразилия);
- 20:30. Team Liquid (Европа) — M80 (США).
