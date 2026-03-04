Скидки
Расписание четвёртого дня первой стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

Комментарии

Сегодня, 4 марта, продолжается турнир ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут шесть матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группах и дальнейшую судьбу участников турнира.

Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на среду, 4 марта

Корзина 2-1:

  • 15:30. PARIVISION (Россия) — Monte (Европа);
  • 15:30. 3DMAX (Европа) — Astralis (Швеция);
  • 20:30. G2 Esports (Европа) — paiN Gaming (Бразилия).

Корзина 1-2:

  • 18:00. HEROIC (Европа) — Passion UA (Европа);
  • 18:00. Ninjas in Pyjamas (Европа) — Gaimin Gladiators (Бразилия);
  • 20:30. Team Liquid (Европа) — M80 (США).
FUT прошла в следующую стадию ESL Pro League Season 23 в Counter-Strike 2
Все новости

