Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игра Marathon (Марафон): когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть на ПК, ПС5 и Xbox

Стала известна точная дата выхода шутера Marathon от авторов Destiny
Комментарии

Компания Sony раскрыла точную дату выхода Marathon — нового шутера от студии Bungie, авторов Destiny и Destiny 2. Проект выйдет уже 5 марта, предзагрузка игры уже стартовала на всех платформах

Так, релиз шутера состоится одновременно на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет 5 марта в 21:00 мск вне зависимости от региона с русской озвучкой.

Точная дата выхода шутера Marathon

  • ПК (Steam), PS5 и Xbox Series — 5 марта в 21:00 мск.
В России игра может быть недоступна из-за ошибки Tapir — ограничений со стороны разработчиков. Для запуска могут потребоваться утилиты для смены iP-адреса.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android