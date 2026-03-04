Стала известна точная дата выхода шутера Marathon от авторов Destiny

Компания Sony раскрыла точную дату выхода Marathon — нового шутера от студии Bungie, авторов Destiny и Destiny 2. Проект выйдет уже 5 марта, предзагрузка игры уже стартовала на всех платформах

Так, релиз шутера состоится одновременно на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет 5 марта в 21:00 мск вне зависимости от региона с русской озвучкой.

Точная дата выхода шутера Marathon

ПК (Steam), PS5 и Xbox Series — 5 марта в 21:00 мск.

В России игра может быть недоступна из-за ошибки Tapir — ограничений со стороны разработчиков. Для запуска могут потребоваться утилиты для смены iP-адреса.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства.