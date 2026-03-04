Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Скарпетта с Кидман (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Скарпетта» с Николь Кидман
Комментарии

Уже 11 марта состоится премьера сериала «Скарпетта». Криминальный проект основан на серии книг Патрисии Корнуэлл. Главным героем выступает судмедэксперт Кей Скарпетта, которая пытается разоблачить серийного убийцу, но не может разобраться с личными отношениями.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят одновременно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода детективного сериала «Скарпетта» с Николь Кидман

ЭпизодДата выхода
Первая серия11 марта
Вторая серия11 марта
Третья серия11 марта
Четвёртая серия11 марта
Пятая серия11 марта
Шестая серия11 марта
Седьмая серия11 марта
Восьмая серия11 марта
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android