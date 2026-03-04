Расписание выхода детективного сериала «Скарпетта» с Николь Кидман
Уже 11 марта состоится премьера сериала «Скарпетта». Криминальный проект основан на серии книг Патрисии Корнуэлл. Главным героем выступает судмедэксперт Кей Скарпетта, которая пытается разоблачить серийного убийцу, но не может разобраться с личными отношениями.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят одновременно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|11 марта
|Вторая серия
|11 марта
|Третья серия
|11 марта
|Четвёртая серия
|11 марта
|Пятая серия
|11 марта
|Шестая серия
|11 марта
|Седьмая серия
|11 марта
|Восьмая серия
|11 марта
