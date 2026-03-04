TECNO представила металлический 5G-смартфон с дизайном Lamborghini

Китайская компания TECNO объявила о коллаборации с известным итальянским брендом Tonino Lamborghini. О сотрудничестве было объявлено на выставке MWC 2026 в Барселоне.

Одним из результатов коллаборации стал анонс лимитированного смартфона TECNO POVA Metal Tonino Lamborghini. Главной особенностью устройства стало наличие 5G-интернета и полностью металлического корпуса. Кроме того, модель получит световую матрицу Rear Dot Matrix и пульсирующую подсветку. Стоимость гаджета пока неизвестна.

В рамках сотрудничества TECNO и Tonino Lamborghini компании также рассказали о концепции цельной AIoT-экосистемы, работающей с помощью интернета и искусственного интеллекта. Система включает ноутбуки, планшеты и смартфоны, которые выполнены в едином дизайнерском стиле.