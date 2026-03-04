Скидки
Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть звезда Marvel Пол Беттани — инсайдер

Авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман раскрыл новые подробности о кастинге предстоящего сериала «Гарри Поттер». Он рассказал, кто из актёров возглавляет список кандидатов на роль Волан-де-Морта — главного антагониста проекта.

Рихтман заявил, что главным претендентом на роль злодея стал звезда фильмов Marvel Пол Беттани («Ванда/Вижн»). Именно он может воплотить знаменитого антагониста на экране. При этом сам актёр и HBO пока не подтверждали информацию инсайдера.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом, но в формате семи сезонов. Ранее ходили слухи, что Волан-де-Морта воплотит на экране звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» Киллиан Мёрфи. Однако актёр сообщил, что не будет играть злодея в шоу.

Об отказе Киллиана Мёрфи от «Гарри Поттера»:
«Я категорически против». Киллиан Мёрфи не будет играть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»
