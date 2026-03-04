Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

А24 открыла свадебную часовню в честь фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном

А24 открыла свадебную часовню в честь фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном
Комментарии

Кинокомпания А24 объявила о постройке настоящей свадебной часовни в Лас-Вегасе. Открытие места для заключения браков стало частью рекламной кампании предстоящего фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях.

Часовня получила название Drama Wedding Chapel. Организаторы заявили, что все жеалющие заключить брак могут сделать это уже 14 марта по предварительной записи. В А24 также написали эмоциональное приглашение, где обещали устроить сюрпризы во время церимонии.

Ваша любовь заслуживает свадьбы, которая поднимет ставки. Почему бы не провести её в Лас-Вегасе? Проход к украшенному алтарю уже готов. Будут музыка, цветы, шампанское со льдом и сувениры, которые вы больше нигде не найдёте. У нас есть свидетели, если они вам понадобятся, фотограф, который запечатлеет каждую секунду, и несколько сюрпризов, от которых покраснел бы даже Элвис.

«Вот это драма!» официально выйдет в российском прокате 16 апреля. Лента расскажет о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом. Режиссёром и сценаристом картины выступил Кристоффер Боргли — создатель фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.

О другом популярном фильме:
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android