А24 открыла свадебную часовню в честь фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном

Кинокомпания А24 объявила о постройке настоящей свадебной часовни в Лас-Вегасе. Открытие места для заключения браков стало частью рекламной кампании предстоящего фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях.

Часовня получила название Drama Wedding Chapel. Организаторы заявили, что все жеалющие заключить брак могут сделать это уже 14 марта по предварительной записи. В А24 также написали эмоциональное приглашение, где обещали устроить сюрпризы во время церимонии.

Ваша любовь заслуживает свадьбы, которая поднимет ставки. Почему бы не провести её в Лас-Вегасе? Проход к украшенному алтарю уже готов. Будут музыка, цветы, шампанское со льдом и сувениры, которые вы больше нигде не найдёте. У нас есть свидетели, если они вам понадобятся, фотограф, который запечатлеет каждую секунду, и несколько сюрпризов, от которых покраснел бы даже Элвис.

«Вот это драма!» официально выйдет в российском прокате 16 апреля. Лента расскажет о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом. Режиссёром и сценаристом картины выступил Кристоффер Боргли — создатель фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.