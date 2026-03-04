Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не выйдет в России 19 марта из-за Минкультуры

Кинокомпания World Pictures объявила, что американская драма «Нюрнберг» не выйдет в России. Премьера ленты должна была состояться 19 марта, однако картине не выдали прокатное удостоверение.

В Министерстве культуры отказали в выдаче документа «в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления прокатного удостоверения на фильм». В нём сообщается, что лента может не получить разрешение на прокат «в иных определённых федеральными законами случаях». Точно неясно, с чем связан отказ в выдаче прокатного удостоверения в России.

«Нюрнберг» повествует о событиях, происходивших с 1945 по 1949 год. Именно в это время проходил Нюрнбергский процесс — серия судебных заседаний над военными преступниками Второй мировой войны. Главные роли в проекте сыграли Рассел Кроу («Гладиатор») и Рами Малек («Богемская рапсодия»).