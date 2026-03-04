Скидки
Сериал «Йеллоустоун: Маршалы» установил рекорд канала CBS по просмотрам

Сериал «Йеллоустоун: Маршалы» установил рекорд канала CBS по просмотрам
1 марта на американском телеканале CBS и стриминговом сервисе Paramount+ стартовал сериал «Йеллоустоун: Маршалы» — новый спин-офф культового шоу «Йеллоустоун». По данным аналитической компании Nielsen, первый эпизод проекта посмотрели 9,5 млн зрителей.

Для канала CBS показатель просмотров нового шоу стал самым высоким за более чем семь лет вещания. Ранее рекорд принадлежал сериалу «ФБР», который во время премьеры в 2018 году собрал 10,1 млн зрителей. Кроме того, первая серия «Йеллоустоуна: Маршалы» стала самым просматриваемым запуском нового шоу в 2025 и 2026 годах, а также самым популярным сериалом минувшей недели.

«Йеллоустоун: Маршалы» рассказывает об одном из сыновей героев оригинального сериала Джона и Эвелин Даттон по имени Кейси. После продажи семейного ранчо он идёт в службу маршалов США, чтобы защищать жителей в Монтане. Ему предстоит сразиться с бандитами и преступными группировками.

О другом популярном сериале:
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
Один восторг. Как началось продолжение легендарной «Клиники»
