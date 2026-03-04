Sony не выпустит Ghost of Yotei и другие эксклюзивы PS5 на ПК

Издание Bloomberg сообщило, что компания Sony отказалась от выпуска крупных эксклюзивов консоли PlayStation 5 на ПК. Речь идёт прежде всего о хите 2025 года Ghost of Yotei и предстоящем научно-фантастическом экшене Saros.

По данным журналиста Джейсона Шрайера, причин отказа от выпуска больших игр с PS5 на ПК может быть несколько. Одна из них связана с плохими продажами недавно вышедших игр Sony на персональных компьютерах, другая — вред бренду знаменитой консоли. Портал Bloomberg также сообщил, что выпуск проектов на ПК угрожает продажам на PlayStation 5.

При этом в СМИ отметили, что онлайн игры, такие как Marathon и Marvel Tokon, а также проекты сторонних разработчиков, по типу Death Stranding 2, будут выходить на нескольких платформах. Сама Sony пока не сообщала о новой стратегии выпуска игр.