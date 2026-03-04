Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple представила бюджетный MacBook Neo с железом iPhone 16

Apple представила бюджетный MacBook Neo с железом iPhone 16
Комментарии

Компания Apple представила бюджетный ноутбук MacBook Neo. Предзаказы на новое устройство стартовали 4 марта.

Главной особенностью гаджета стал смартфонный чип A18 Pro, который использовали в iPhone 16 Pro. Именно эта технология позволила удешевить производство ноутбуков. Устройство получит 13-дюймовый дисплей с разрешением 2408×1506, с максимальной яркостью 500 нит.

Ноутбук оснащён оперативной памятью в 8 ГБ. Кроме того, в продажу поступят версии с 256 ГБ и 512 ГБ основной памяти. Гаджет также получил батарею на 36,5 Вт/ч, которая позволит ему работать автономно на протяжении 16 часов в режиме просмотра видео.

Стоимость устройства составит от $ 599 (около 46 тыс. рублей). Таким образом, MacBook Neo стал самым дешёвым ноутбуком компании Apple. Модели будут доступны в серебристой, жёлтой, зелёной и голубой расцветках.

О новом iPhone:
Apple анонсировала iPhone 17E — свой самый бюджетный смартфон
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android