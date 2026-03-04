Apple представила бюджетный MacBook Neo с железом iPhone 16

Компания Apple представила бюджетный ноутбук MacBook Neo. Предзаказы на новое устройство стартовали 4 марта.

Главной особенностью гаджета стал смартфонный чип A18 Pro, который использовали в iPhone 16 Pro. Именно эта технология позволила удешевить производство ноутбуков. Устройство получит 13-дюймовый дисплей с разрешением 2408×1506, с максимальной яркостью 500 нит.

Ноутбук оснащён оперативной памятью в 8 ГБ. Кроме того, в продажу поступят версии с 256 ГБ и 512 ГБ основной памяти. Гаджет также получил батарею на 36,5 Вт/ч, которая позволит ему работать автономно на протяжении 16 часов в режиме просмотра видео.

Стоимость устройства составит от $ 599 (около 46 тыс. рублей). Таким образом, MacBook Neo стал самым дешёвым ноутбуком компании Apple. Модели будут доступны в серебристой, жёлтой, зелёной и голубой расцветках.